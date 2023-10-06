«Территория жизни» предлагает ипотеку со ставкой 1,99%

06.10.2023 | 11:26

Покупка квартиры - это всегда важный и ответственный шаг для семьи. Наиболее частый способ приобретения, конечно же, ипотека. Необходимо накопить на первоначальный взнос, также нужно получать стабильный доход для регулярной оплаты ежемесячных платежей.

В нынешних условиях купить квартиру стало сложнее. Центробанк поднял ключевую ставку. Размер первоначального взноса вырос до 20%. И в будущем, как прогнозируют эксперты, банки могут увеличить эту сумму до 30% стоимости жилья.

Если планы по приобретению квартиры есть, то самое время действовать. Тем более что крупнейший застройщик региона - группа компаний «Территория жизни» в октябре реализует новую программу «Правильная ипотека» совместно с ПАО «Совкомбанк».

Оформить ипотеку без удорожания и переплат можно на квартиры в строениях № 13 и 14 ЖК «Лугометрия». Ипотечная ставка на них - 1,99% *, что станет гарантией выгодного платежа. Также на жилье в этих домах действует акция «Отделка в подарок» ** от застройщика.

Приобрести квартиру можно для личного пользования или инвестирования.

«Ставка 1,99% действует до ввода дома в эксплуатацию, а далее банк предоставляет ставку 6% по семейной ипотеке и 8% по ипотеке с государственной поддержкой на весь период кредитования. Ваш ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составит от 7 600 рублей ***! А после ввода - 12 000 рублей, вполне комфортный платеж для семьи. Учитывая среднюю стоимость аренды жилья - более 12 000 рублей в месяц - выгода очевидна, рента легко может покрывать ипотечный платеж, а в будущем вы сможете повышать ее размер», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

К тому же квартира как актив со временем будет только прибавлять в цене - 10-15% первоначальной стоимости.

«Если вы приобретаете однокомнатную квартиру за 2 592 000 рублей, то уже спустя год она станет дороже почти на 400 000 рублей! Ни один вклад не даст такого роста активов!» - подчеркнула Оксана Маркова.

Также в октябре за счет снижения стоимости квадратного метра на квартиры в домах двора «Лютик» жилого комплекса «Лугометрия» покупатели получают подарок от застройщика - готовую отделку Smart. Основные работы выполнены, для полноценной жизни остается только купить и завезти мебель.

В отделку Smart входят выложенный плиткой и укомплектованный сантехникой санузел, флизелиновые обои под покраску, ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечными светильниками, проведенная электроразводка, межкомнатные двери.

Двор «Лютик» располагается ближе всех к главному объекту «Лугометрии» - пешеходному бульвару, который станет местом притяжения жителей, ведь там будет самый большой плейхаб в городе. Кроме этого, на протяжении всего маршрута создадут несколько разных тематических зон: набережную цветов, локацию для воркаута, велодорожки со станциями для починки транспорта.

Расположение и инфраструктура ЖК «Лугометрия» привлекут внимание арендаторов и позволят сдавать жилье по достойной цене.

«Лугометрия» - это «город в городе», где есть все для комфортной, спокойной жизни: школа, детские сады, магазины, салоны красоты, центры отдыха, фитнес-залы, а также храм преподобного Вениамина Печерского.

Клиентам предлагают оставить заявку на сайте или записаться на консультацию, где персональный менеджер расскажет и подберет выгодный вариант приобретения. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (8412) 203-000 или лично обратиться в офисы продаж по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00), ул. Ульяновская, 91а (9:00 - 18:00). Офисы работают без выходных и перерывов.

Подробности о других инвестиционных предложениях - на сайте территорияжизни.рф.

* Ипотеку предоставляет банк «Совкомбанк» (ПАО), генеральная лицензия № 963 от 05.12.2014. Первоначальный взнос - 20%. Срок кредита - до 30 лет, ставка - от 1,99% до ввода дома в эксплуатацию при условии проведения электронной регистрации сделки. После ввода дома в эксплуатацию - 6%. Действие акции распространяется на строения № 13 и 14 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.

** Название акции - «Отделка в подарок». За счет снижения цены - 80 000 рублей за 1 кв. м - клиенту предоставляется квартира с готовой отделкой: флизелиновые обои под покраску, межкомнатные двери, ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечным освещением, сантехника и санфаянс.

*** Расчет произведен для 1-комнатной квартиры (32,4 кв. м), расположенной в строении № 13 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «КМ».