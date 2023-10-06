«Астерион» и «Лира»: как меняется «Созвездие»

06.10.2023 | 16:45

Все, кто следит за проектами «Термодома», знают о недавно открытых продажах квартир в домах «Лира» и «Астерион» жилого комплекса «Созвездие» * в Городе Спутнике. Вероятно, кто-то даже успел ознакомиться с ними в разделе «Проекты» на сайте termodom-pnz.ru или в офисах строительного холдинга.

Именно эти объекты показывают стремление «Термодома» к совершенствованию в проработке будущего комфорта людей.

Над проектами работает молодой для компании отдел по работе с продуктом.

«Работа с продуктом - это логичная ступень эволюции современного застройщика. И здорово, что «Термодом» пришел к этому первым! Мы знаем, что понравится жителям и где жить будет комфортнее», - рассказала руководитель отдела Анна Выборнова.

Новые зоны для общения соседей в холлах, еще больше мест для парковки самокатов и велосипедов, корзины для кондиционеров на доме по количеству спален, еще более удобные лапомойки для питомцев, трендовые постаматы и новая яркая точка притяжения во дворе с сухим фонтаном - все это скоро будет воплощено в новых домах «Созвездия».

Более подробную информацию можно узнать из видео.

* Застройщики - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Термодом-инвест», ООО «СЗ «Сфера» и ООО «СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.