Пензенцев 6 октября ждет пасмурный дождливый день

05.10.2023 | 22:00

Пензенцев в пятницу, 6 октября, ждет пасмурная и дождливая погода. Такой прогноз сделали специалисты местного гидрометцентра.

Ночью столбик термометра покажет +5...+7 градусов, днем +14...+16. С юго-запада будет дуть умеренный ветер.

«Переменная облачность. Небольшой дождь», - предупредили пензенские синоптики.

А с 7 по 11 октября жителей области ждет резкое ухудшение погодных условий. На территории региона ожидаются интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. На улице значительно похолодает.

В Пензе определена дата, с которой начнут нагреваться батареи, - это 9 октября. По традиции в первую очередь ресурс поступит в школы, детские сады и учреждения здравоохранения. В течение 10 дней после запуска теплоноситель дойдет до всех потребителей.