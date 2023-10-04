Олимпийскую аллею закроют для посещения на два дня

04.10.2023 | 11:18

С четверга, 5 октября, Олимпийская аллея в Пензе закрывается на акарицидную обработку. В лесопарковой зоне площадью 52 250,7 кв. м будут морить клещей.

Опрыскивать зелень начнут в 8:00.

Как ранее сообщалось, защита посетителей аллеи от членистоногих обошлась заказчику работ - парку имени В. Г. Белинского - в 255 912 рублей 70 копеек. Дезинсекция 1 кв. м территории оценена в 3 рубля 89 копеек.

«Аллея откроется для посещений 7 октября в 8:00. Приносим извинения за доставленные неудобства», - обратилась к пензенцам администрация парка.

В последний раз дизенсекция места притяжения многих горожан проводилась в конце мая. Клещей морили при помощи генератора холодного тумана и с применением ранцевых распылителей. Из-за токсичности ядов горожан просят воздержаться от визитов на аллею.