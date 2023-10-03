В 600 населенных пунктах региона нет медицинских объектов

03.10.2023 | 20:37

По Пензенской области продолжают курсировать передвижные медицинские комплексы, благодаря которым жители разных районов могут пройти осмотр, первый этап диспансеризации или вакцинацию.

«Комплексы оснащены необходимым оборудованием», - сообщили в пресс-службе минздрава со ссылкой на и. о. замминистра здравоохранения Наталью Тюгаеву.

В более чем 600 населенных пунктах региона, где проживает около 18 тысяч человек, нет медицинских объектов, где люди могли бы обследоваться. Именно туда и направляется «десант здоровья».

Выезды проводятся по графику. Так, до конца этого года планируется посетить свыше 350 населенных пунктов.

«С 2018 года по области совершали выезды 6 передвижных медицинских комплексов. В 2023 году в регион поступило еще 14 единиц ПМК.

За 2023 год охват населения профилактическими осмотрами на базе передвижных медицинских комплексов составил более 37 тыс. жителей», - добавили в минздраве.