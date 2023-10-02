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Общество

В Пензенской области появится новый пункт весогабаритного контроля

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В 2023 году в Земетчинском районе появится новый автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Его установят на 67-м км + 200 м дороги с. Поим - р. п. Башмаково - р. п. Земетчино за счет бюджета Пензенской области.

Сейчас на региональных и межмуниципальных дорогах работают три пункта контроля, которые автоматически фиксируют проезд транспорта, превышающего нормы по весу или размерам, и сверяют регистрационные номера с базой выданных спецразрешений.

Директор ГБУ «Безопасный регион» Алексей Тархов назвал увеличение количества АПВГК серьезными бюджетными инвестициями.

«Если мы не будем вкладываться, в частности, в развитие системы АПВГК, то ремонт и текущее содержание дорожной сети Пензенской области будут от этого только страдать. Когда едут автопоезда с огромным перевесом, будь то металлоизделия, лесоматериал или тяжелые нестандартные конструкции, превышающее давление оказывается на все оси автомобиля, в свою очередь, эта чрезмерная нагрузка передается на дорожное полотно. В результате мы имеем и разрушения, и разного рода деформации самого полотна, и, как следствие, снижаются качество и условия дорожного движения, а главное, это негативно сказывается на безопасности участников дорожного движения», - отметил он.

Автоматические пункты весогабаритного контроля монтируются в дорожное полотно, и измерения производятся без участия оператора.

С начала 2023 года с помощью АПВГК в Пензенской области зафиксировали около 750 нарушений и уже выписали штрафы на 23 млн рублей. Деньги поступают в дорожный фонд региона.

«Кроме того, АПВГК фиксируют и другие виды нарушений правил дорожного движения, в частности выезд на полосу встречного движения, неиспользование ремня безопасности, превышение скоростного режима. За 9 месяцев 2023 года таких фактов зафиксировано более 6 тысяч, вынесено порядка 5 тысяч постановлений об административных правонарушениях», - сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

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