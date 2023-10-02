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Общество

Пензенцам объяснили, как здоровье печени зависит от воды

Печать

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Печень выполняет роль главного фильтра в организме. Способность выводить ненужные вещества напрямую зависит от того, достаточно ли чистой воды человек пьет в течение дня.

«Печень - главный метаболический орган, она участвует практически во всех процессах нашего организма. Это уникальная биохимическая лаборатория, в ней протекает более 500 различных реакций. Поэтому для адекватной работы печени очень важно, чтобы в организм ежедневно поступали необходимые пищевые вещества», - пояснила главный внештатный диетолог пензенского минздрава, заведующая отделом организации лечебного питания областной больницы им. Н. Н. Бурденко Дина Туишева.

Ранее пензенские медики объясняли, почему вода необходима кровеносной системе: она напрямую участвует в переносе полезных веществ вместе с током крови.

Существует и обратный процесс - необходимость выводить токсины. За это как раз отвечает печень. И здесь роль воды глобальна, обезвоживание приводит к снижению функции печени, орган не может очистить кровь от токсинов.

В норме процесс происходит так: жидкость помогает печени перемещать токсины через ее собственные клетки и ускорять их выведение из организма. Если человек пьет недостаточно, итогом станет застой вредных веществ в крови и отравление ими организма, поскольку все вредное и лишнее циркулирует по телу вместе с кровью.

Выводы таковы: вода разжижает кровь и облегчает ее циркуляцию по печени. Она помогает органу выводить токсины, которые организм получает вместе с пищей, лекарствами. Вода способствует нормализации веса, а это снижает риск жировой болезни печени.

Исследование 2021 года, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что у людей, которые выпивали 4-7 чашек воды в день, реже диагностировали жировую болезнь печени. А у тех, кто употреблял больше 7 чашек, риск заболевания был сведен к минимуму.

Чтобы запустить процесс самоочищения, эксперты рекомендуют выпивать стакан чуть теплой воды до завтрака. Медики советуют пить по стакану воды перед каждым приемом пищи - это спасет от переедания. А питье перед сном обеспечит мягкий ночной детокс.

При этом важно выбрать живую воду. В Пензенской области есть источник артезианской воды. Ее считают наиболее полезной и качественной, поскольку она гарантированно защищена от загрязнений с поверхности почвы.

Артезианский источник «Ключ здоровья» находится близ сел Ольшанка и Валяевка Пензенского района в экологически чистом месте. Воду поднимают с глубины 180 метров и доставляют в киоски, расположенные в жилых массивах. Ее состав оптимален для здорового питания. Заказать воду можно на дом через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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