Пензенским малышам грозит опасность от опавшей листвы

29.09.2023 | 08:28

Осенний листопад - не только красивое зрелище. С опавшей листвой любят играть дети, родители устраивают им фотосессии, также дома и в детских садах начинается изготовление поделок.

По словам врача-педиатра Татьяны Немальцевой, которые приводят «Известия», опавшие листья представляют опасность для детей, так как в них растет плесень.

Специалист рассказала, что грибок выделяет микотоксины, которые могут навредить здоровью, вызвать аллергию, серьезные заболевания.

«Например, плесневые грибки рода Aspergillus становятся причиной такого инфекционного заболевания, как аспергиллез. Также споры плесневых грибов являются сильными аллергенами и могут навредить здоровью людей с заболеваниями органов дыхания (например, бронхиальная астма, поллиноз). Кроме того, на опавших листьях оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных - собак, кошек, крыс и мышей. Все это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит, дерматит и прочее», - пояснила Немальцева.

Поделки из листьев развивают мелкую моторику и полезны для детей, однако в некоторых случаях такое занятие провоцирует аллергическую реакцию сразу же или через пару часов. Последствия способны сохраняться несколько дней.

Специалист призвала тщательно мыть руки после каждого действия с листьями, не прикасаться грязными пальцами к лицу, сразу же обрабатывать раны, полученные в парках, скверах или лесах.