В Петропавловском храме отпразднуют Воздвижение Креста Господня

26.09.2023 | 15:58

В среду, 27 сентября, жители Пензенской области смогут принять участие в богослужении, посвященном Воздвижению Креста Господня.

В Русской православной церкви этот праздник считается одним из 12 важнейших.

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит службу в Петропавловском храме на улице Рахманинова, 53.

Литургия начнется в 7:00 и продлится примерно 2-2,5 часа, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

Крест, на котором был распят Спаситель, обнаружили в IV веке в Иерусалиме, недалеко от места казни Иисуса. Он относится к главным христианским реликвиям.

«Согласно священному преданию, Крест был обретен перед праздником Светлого Христова Воскресения. Поэтому сперва праздновать Крестовоздвижение положено было на второй день Пасхи.

Со временем в 335 году над местом обретения Креста трудами святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены был воздвигнут храм в честь Воскресения Христова, в котором доныне хранится часть Животворящего Креста Господня. Освящение храма произошло 13 сентября. В честь этого события празднование Крестовоздвижения было перенесено на 14 сентября по старому стилю (или 27 сентября по новому стилю)», - объяснили в епархии.