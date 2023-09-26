В Петропавловском храме отпразднуют Воздвижение Креста Господня

В среду, 27 сентября, жители Пензенской области смогут принять участие в богослужении, посвященном Воздвижению Креста Господня.
В Русской православной церкви этот праздник считается одним из 12 важнейших.
В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит службу в Петропавловском храме на улице Рахманинова, 53.
Литургия начнется в 7:00 и продлится примерно 2-2,5 часа, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.
Крест, на котором был распят Спаситель, обнаружили в IV веке в Иерусалиме, недалеко от места казни Иисуса. Он относится к главным христианским реликвиям.
«Согласно священному преданию, Крест был обретен перед праздником Светлого Христова Воскресения. Поэтому сперва праздновать Крестовоздвижение положено было на второй день Пасхи.
Со временем в 335 году над местом обретения Креста трудами святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены был воздвигнут храм в честь Воскресения Христова, в котором доныне хранится часть Животворящего Креста Господня. Освящение храма произошло 13 сентября. В честь этого события празднование Крестовоздвижения было перенесено на 14 сентября по старому стилю (или 27 сентября по новому стилю)», - объяснили в епархии.
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