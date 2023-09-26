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Общество

В Пензе будут проводить более точный анализ сточных вод

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Современные достижения науки и техники, обеспечивающие наилучшую охрану окружающей среды, успешно внедряются на предприятиях «РКС-Пенза». В рамках реализации инвестиционной программы в лабораторию по контролю качества сточных вод закуплен атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой.

Новое оборудование стоимостью 10 млн рублей предназначено для более точного анализа сточных вод, сбрасываемых пензенскими предприятиями в городскую систему канализации.

«Спектрометр позволяет выполнять анализ широкого перечня показателей в различных объектах исследования, в том числе определять количественное и качественное содержание различных химических элементов в пробах сточных вод», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Прибор оснащен автосемплером, что обеспечивает высокую автономность работы с минимальной потребностью в операторе. Достаточно выставить образцы проб и задать параметры поиска - все остальное сделает плазма. Оператору нужно лишь осуществлять контроль работы прибора на случай нештатных ситуаций.

Подобное оборудование используется во многих городах России. Сфера его применения достаточно широка - промышленные предприятия, сооружения водоподготовки и очистки стоков, также оно используется для анализа геологических проб и грунтовых вод.

«Столь подробный анализ позволит идентифицировать загрязнителя и помочь ему исправить ситуацию, улучшив качество стоков, и существенно снизить размер платы за сброс загрязняющих веществ. В целом это минимизирует воздействие на централизованную систему водоотведения и обеспечит сохранение благоприятной экологической обстановки в бассейне реки Суры», - добавил Александр Флягин.

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