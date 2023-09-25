Горводоканал начал реализацию проекта «Вода в каждый дом»

25.09.2023 | 09:12

Уже совсем скоро 78-летней Галине Пономаревой, проживающей в доме № 51 на ул. Кривозерье, не придется носить воду с колонки. В дом пенсионерки бесплатно проведут водопровод. Об удобстве пожилая женщина могла только мечтать, ведь самостоятельно финансово ей такое организовать было не под силу.

«Я записалась на прием к руководителю Горводоканала, пришла рассказать о поломанном уличном источнике. Мне предложили провести в дом воду - я согласилась. Ведь колонка ломается без конца. Tак еще и опасно - дорогу расширили, рядом машины несутся», - рассказала Галина Серафимовна.

Галина Пономарева стала одной из первых участниц проекта «Вода в каждый дом», реализуемого «РКС-Пенза». До конца 2023 года еще 10 абонентов сменят колонку на водопровод.

«Проектом предусматривается ликвидация водоразборных колонок. Горводоканал прокладывает водопровод от колодца до границ земельного участка. Также оказываем помощь в оформлении сбытовых договоров, проектной документации - абоненту нужно всего лишь обратиться к нам», - пояснил технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Соседи Галины Пономаревой давно с водой. Пенсионерка практически одна пользовалась колонкой. Содержать такой уличный объект в данных условиях нерационально. Организации намного проще взять на себя обязательство по подключению к централизованным сетям.

В 2024 году вода придет в дома и других горожан, которые до сих пор гремят ведрами.

«Сейчас ведем переговоры с тридцатью тремя абонентами, так как обязательно должно быть согласие собственника», - добавил Алексей Ефремов.

Все работы Горводоканал проводит бесплатно. Подведение коммуникаций в общей сложности займет не более 2 суток, поэтому уже скоро у Галины Пономаревой появится возможность пользоваться благами цивилизации.