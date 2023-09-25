Сетевое издание|18+|Понедельник|25 сен 2023|10:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Горводоканал начал реализацию проекта «Вода в каждый дом»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Уже совсем скоро 78-летней Галине Пономаревой, проживающей в доме № 51 на ул. Кривозерье, не придется носить воду с колонки. В дом пенсионерки бесплатно проведут водопровод. Об удобстве пожилая женщина могла только мечтать, ведь самостоятельно финансово ей такое организовать было не под силу.

«Я записалась на прием к руководителю Горводоканала, пришла рассказать о поломанном уличном источнике. Мне предложили провести в дом воду - я согласилась. Ведь колонка ломается без конца. Tак еще и опасно - дорогу расширили, рядом машины несутся», - рассказала Галина Серафимовна.

Галина Пономарева стала одной из первых участниц проекта «Вода в каждый дом», реализуемого «РКС-Пенза». До конца 2023 года еще 10 абонентов сменят колонку на водопровод.

«Проектом предусматривается ликвидация водоразборных колонок. Горводоканал прокладывает водопровод от колодца до границ земельного участка. Также оказываем помощь в оформлении сбытовых договоров, проектной документации - абоненту нужно всего лишь обратиться к нам», - пояснил технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Соседи Галины Пономаревой давно с водой. Пенсионерка практически одна пользовалась колонкой. Содержать такой уличный объект в данных условиях нерационально. Организации намного проще взять на себя обязательство по подключению к централизованным сетям.

В 2024 году вода придет в дома и других горожан, которые до сих пор гремят ведрами.

«Сейчас ведем переговоры с тридцатью тремя абонентами, так как обязательно должно быть согласие собственника», - добавил Алексей Ефремов.

Все работы Горводоканал проводит бесплатно. Подведение коммуникаций в общей сложности займет не более 2 суток, поэтому уже скоро у Галины Пономаревой появится возможность пользоваться благами цивилизации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте