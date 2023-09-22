23 и 24 сентября в Пензе пройдет большая ярмарка

В субботу и воскресенье, 23 и 24 сентября, около ТРК «Коллаж» в Пензе пройдет ярмарка-презентация местных товаропроизводителей.
«Свою продукцию представят аграрии из всех районов Пензенской области», - сообщили в городской администрации.
На ярмарке будут продаваться картофель, овощи, яблоки, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, мясо, колбасно-копченая продукция, семенной и посадочный материал, саженцы, предметы декоративно-прикладного творчества.
Для пензенцев, которые придут за покупками, подготовлена культурная программа.
Ярмарка начнет работу с 8:00.
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