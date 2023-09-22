23 и 24 сентября в Пензе пройдет большая ярмарка

22.09.2023 | 17:11

В субботу и воскресенье, 23 и 24 сентября, около ТРК «Коллаж» в Пензе пройдет ярмарка-презентация местных товаропроизводителей.

«Свою продукцию представят аграрии из всех районов Пензенской области», - сообщили в городской администрации.

На ярмарке будут продаваться картофель, овощи, яблоки, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, мясо, колбасно-копченая продукция, семенной и посадочный материал, саженцы, предметы декоративно-прикладного творчества.

Для пензенцев, которые придут за покупками, подготовлена культурная программа.

Ярмарка начнет работу с 8:00.