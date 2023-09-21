В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги конкурса детских рисунков

21.09.2023 | 16:10

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Пензенской области подвел итоги конкурса детских рисунков «Острый карандаш», участниками которого стали более 40 мальчиков и девочек от 5 до 14 лет.

Юным художникам нужно было подготовить работу на одну из предложенных тем:

- «Жизнь светлее без долгов» - карикатуры о необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии и последствиях накопления долга;

- «Каждое дерево на счету» - рисунки о пользе электронных квитанций для экологии.

Победителей конкурса определили путем зрительского голосования на страницах «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях. Ребята, занявшие призовые места, получили дипломы, сертификаты в магазин творчества и книги о родном крае.

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