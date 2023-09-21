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Общество

В Госдуме хотят изменить статус многодетной семьи

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В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, который устанавливает единый критерий отнесения семей к многодетным. Это наличие в них трех и более детей, младший из которых не достиг совершеннолетия.

Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

В пояснительной записке говорится: «На сегодняшний день во всех регионах России многодетной считается семья, воспитывающая трех и более детей. Это единственное общее для всех субъектов условие. При этом расхождения начинаются уже в вопросе о верхней планке возраста детей, после достижения которой семья теряет статус и льготы».

В частности, во многих регионах, в том числе и в Пензенской области, семья теряет статус многодетной, когда первенцу исполняется 18 лет. В 15 субъектах для сохранения статуса они должны постоянно или большую часть времени проживать на территории региона. А в 13 многодетными признают лишь те семьи, где у обоих родителей есть российское гражданство.

Авторы инициативы предлагают проект нового федерального закона «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Согласно законопроекту, статус многодетной семьи присваивается «родителям (усыновителям), единственному родителю (усыновителю) и детям из семьи, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 18 лет либо старше по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ».

Авторы проекта предлагают ввести льготы для многодетных семей. Среди них - скидка в размере не ниже 50% платы за коммунальные услуги, бесплатные лекарства по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.

Также предлагается ввести бесплатное пользование парковками для одного транспортного средства, первоочередной прием детей в детсады и другие льготы.

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