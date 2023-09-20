В минстрое рассказали о планах отремонтировать подъезды к Кузнецку

20.09.2023 | 09:19

На подъездах к Кузнецку отремонтируют дорогу. Уже разработана необходимая проектно-сметная документация. Об этом сообщили в Минстрое Пензенской области.

Комментарий представителя ведомства появился в telegram-канале PenzaInform в среду, 20 сентября, в ответ на жалобы пользователей, которых не устраивает качество старого асфальтового покрытия.

В нормативное состояние приведут подъезды ко второму по величине городу региона с восточной и западной сторон.

«Строительно-монтажные работы запланированы на 2024 год», - уточнили в министерстве.

Также в план работ на следующий год при появлении дополнительных источников финансирования могут включить улицу Строителей.