В Пензенской области готовятся к празднованию Дня учителя

В Пензенской области готовятся отмечать День учителя. Распоряжение о проведении торжественной церемонии 15 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
Мероприятие намечено на 5 октября, педагогов будут чествовать в киноконцертном зале «Пенза», начало в 13:00.
По традиции к лучшим представителям этой профессии, которые съедутся со всей области, со сцены обратятся высокопоставленные чиновники.
За особый вклад учителям вручат грамоты и благодарности. Подарком для всех, как обычно, станет концерт.
Главным организатором церемонии поручено стать министерству образования. Министерство культуры подготовит сценарий и проведет праздник.
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