В Пензенской области готовятся к празднованию Дня учителя

19.09.2023 | 20:27

В Пензенской области готовятся отмечать День учителя. Распоряжение о проведении торжественной церемонии 15 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Мероприятие намечено на 5 октября, педагогов будут чествовать в киноконцертном зале «Пенза», начало в 13:00.

По традиции к лучшим представителям этой профессии, которые съедутся со всей области, со сцены обратятся высокопоставленные чиновники.

За особый вклад учителям вручат грамоты и благодарности. Подарком для всех, как обычно, станет концерт.

Главным организатором церемонии поручено стать министерству образования. Министерство культуры подготовит сценарий и проведет праздник.