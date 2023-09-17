На предстоящей неделе в Пензенскую область придет бабье лето

17.09.2023 | 14:50

На следующей неделе в Пензенской области прогнозируется солнечная, сухая и по-летнему теплая погода.

Информацию обнародовали синоптики Gismeteo.

В понедельник, 18 сентября, утром ожидается +9…+11 градусов, днем +19…+21. Малооблачно, без осадков, порывы ветра до 7-8 м/с. Ту же погоду обещают и во вторник.

В среду днем станет на несколько градусов теплее, термометры покажут +22…+24. Жителей регионов порадует безоблачное небо. Порывы ветра до 7 м/с.

В четверг пензенцам также можно не брать с собой зонтик и не одеваться слишком тепло: утром +11…+12, днем +22…+24 градуса.

В пятницу днем воздух, по прогнозам, прогреется до +25 градусов. Будет малооблачно, порывы ветра до 6 м/с.

В выходные температура, вероятно, немного снизится. Синоптики обещают +10…+11 утром и +20…+22 днем.