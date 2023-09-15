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Общество

Пензенцев спросят о наличии компьютеров и телефонов

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Жителей Пензенской области выборочно опросят касательно наличия и использования компьютеров, телефонов и интернета. Об этом сообщили в Пензастате.

Опрос будет проходить в два этапа, с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября.

«Обследование проводится для получения статистической информации о наличии и использовании в частных домашних хозяйствах компьютеров, мобильных телефонов, сети Интернет, использовании Интернета для заказов товаров и услуг, о масштабах использования населением средств защиты информации, а также получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме», - рассказали в Пензастате.

Опросить планируют 1 400 человек. Это жители Пензы, Заречного, Каменки, Кузнецка, а также сел Лермонтово, Кижеватово, Русский Ишим, Салтыково, Булычево, Кобылкино, Евлашево, Лунино, Орловки, Демино, Пачелма, Золотаревка и Богословка, а еще Тамала, Шемышейка и Воробьевка.

Сбор данных будет проводиться интервьюерами со служебными удостоверениями, вместе с ними они предъявят паспорта.

«Обращаем внимание, что все собранные у населения данные являются конфиденциальными и будут использоваться только для формирования обобщенной официальной статистической информации», - отметили в Пензастате.

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