В «Казеевке» посетители закормили олененка до смерти

14.09.2023 | 10:33

В экокомплексе «Казеевка» погиб детеныш северного оленя. Малыш появился на свет этой весной. Причиной его гибели стали заботливые посетители.

О ЧП рассказала администрация экокомплекса в соцсети «ВКонтакте».

3 сентября в «Казеевке» состоялся фестиваль «Альпака фест», был наплыв посетителей. Многие желали покормить животных. Олененку дали капусты, которую ему употреблять нельзя.

«Спасти его не удалось», - констатировали в администрации.

Пензенцам напомнили, что северный олень занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Чтобы сохранить вид, требуется много усилий.

«Друзья, можете представить всю серьезность потери малыша для экокомплекса и всего вида в целом», - указали в администрации.

Кормить питомцев в «Казеевке» строго запрещено. Разрешается это делать исключительно в контактной зоне, причем корм приобретается в фермерской лавке экокомплекса.

У животных здесь специально разработанный рацион, который учитывает все их потребности. Об их хорошем самочувствии заботятся специалисты.

«Ваша основная задача - наслаждаться наблюдением за ними и поддерживать их благополучие. Если вы хотите чем-то помочь, например принести овощи для наших питомцев, обратитесь к администрации экокомплекса, и вам подскажут, как это можно осуществить», - разъяснили пензенцам работники «Казеевки».

Аналогичный случай произошел в пензенском зоопарке летом 2019 года. Посетители проигнорировали предупреждение и закормили до смерти жеребенка шетлендского пони, которому было несколько месяцев от роду.