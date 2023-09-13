С «РЖД» требуют компенсацию за гибель грабовца под поездом

13.09.2023 | 12:31

В Пензенской области от ОАО «РЖД» потребовали возместить вред, нанесенный несовершеннолетней девочке в результате гибели ее отца на железной дороге.

В январе этого года на станции Грабово 30-летний местный житель пересекал рельсы в неположенном месте перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, но предотвратить трагедию не удалось.

Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

«В такой ситуации владелец источника повышенной опасности (ОАО «РЖД») обязан возместить вред, причиненный таким источником, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда», - напомнили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Соответствующий иск направлен в Октябрьский районный суд Пензы, где сейчас рассматривается.