Перечислены заболевания, с которыми нельзя служить при мобилизации

13.09.2023 | 18:48

Минобороны РФ опубликовало перечень заболеваний, при которых гражданин, признанный ограниченно годным к службе, не сможет заключить контракт в период мобилизации и военного положения.

Список появился в среду, 13 сентября, на портале правовой информации.

В перечень вошли:

- ВИЧ;

- гепатиты В и С;

- все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада, большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью второй степени;

- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации;

- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями;

- сахарный диабет 1-го типа;

- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ;

- эпилепсия с редкими эпилептическими приступами с частотой менее 5 раз в год;

- инсульты (их последствия) с незначительным нарушением функций, частые преходящие нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия 2-й стадии;

- последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов с парезом, умеренно ограничивающим функцию конечности, умеренно выраженными стойкими когнитивными нарушениями или умеренно выраженными мозжечковыми расстройствами;

- заболевания и последствия повреждений периферических нервов и сплетений, при которых умеренно расстраивается основная функция конечности;

- острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1;

- заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью 3-го функционального класса;

- гипертоническая болезнь 2-й стадии с артериальной гипертензией 2-й степени при наличии церебральных расстройств;

- врожденные аномалии органов дыхания, хронические заболевания, последствия ранений, травм и операций бронхолегочного аппарата и плевры с дыхательной недостаточностью 2-й степени;

- болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи с дыхательной недостаточностью 2-й степени;

- бронхиальная астма средней степени тяжести;

- среднетяжелые формы хронических неспецифических язвенных колитов и энтеритов.

Помимо этих заболеваний, в список вошли последствия ранений, травм и выполненных в связи с ними операций:

- отсутствие после резекции желудка, тонкой (не менее 1 м) или толстой (не менее 20 см) кишки;

- наличие редких проявлений демпинг-синдрома после наложения желудочно-кишечного соустья;

- отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки.

Также на военную службу по контракту не примут граждан после резекции доли печени или части поджелудочной железы, с последствиями травм, глубоких ожогов кожи и подкожной клетчатки, умеренно ограничивающими движения в суставах или значительно затрудняющие ношение военной формы, обуви, с рубцами, обезображивающими лицо.

Основанием для отказа послужат отсутствие конечности до уровня верхней трети плеча или бедра, одной кисти руки на уровне пястных костей или кистевого сустава, отсутствие на одной кисти трех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов, первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго-пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг, первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях.

В списке оказались:

- посттравматические и послеоперационные дефекты черепа менее 40 кв. см, замещенные пластическим материалом;

- последствия огнестрельных переломов длинных костей с умеренным нарушением функции конечности (остеомиелит, ложный сустав, осевое укорочение руки или ноги от 5 до 8 см включительно).