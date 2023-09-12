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Общество

Роспотребнадзор: Через чужие наушники можно подхватить вшей

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В Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить ребенка, чтобы он не принес из школы вшей или сам не заразил кого-то из одноклассников педикулезом.

«Педикулез - это инфекционное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей. Головные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте или через предметы обихода: постельное, нательное белье, расчески», - объяснила сотрудник Роспотребнадзора Лариса Чистякова.

Она уточнила, что распространению заболевания способствуют скученность, проживание в антисанитарных условиях и пренебрежение личной гигиеной.

«Для предотвращения заражения педикулезом при посещении детского коллектива объясните ребенку необходимость соблюдения правил личной гигиены. Нельзя пользоваться чужими вещами: расческами, наушниками, головными уборами», - перечислила Чистякова.

Она подчеркнула: при выявлении заболевания необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Вернуться в школу можно будет только после полного излечения.

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Источник — t.me/rospotrebnadzor_ru
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