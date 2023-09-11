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Общество

В Пензенской области проанализируют цены на топливо

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Пензенское УФАС России проверит цены на топливо в регионе. Об этом стало известно в понедельник, 11 сентября.

Поручение служба получила от центрального аппарата после подведения итогов работы штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

Специалистам предстоит оценить экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации горючего с нефтебаз и другие составляющие цены для потребителей, в том числе аграрных предприятий.

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», - пообещали в УФАС.

Как ранее в сентябре сообщало издание РИА Новости со ссылкой на экспертов, водителей ждет дальнейший рост цен на топливо. Причина - сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу.

Известно, что этот механизм был создан для стабилизации цен на топливо внутри страны. Если выплаты из бюджета уменьшатся, для многих сетей АЗС торговля горючим станет убыточной.

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