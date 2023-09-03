Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 сен 2023|09:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам пообещали дальнейший рост цен на бензин и дизель

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу, запланированное с сентября ради снижения нагрузки на бюджет, приведет к дальнейшему росту оптовых цен на топливо и убыточности независимых автозаправок, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Демпферный механизм был создан для стабилизации цен на топливо внутри страны. При продаже бензина и дизеля дешевле, чем на зарубежных рынках, компании получают компенсации, а если цены оказываются выше - проводят дополнительные выплаты в бюджет. Решение снизить компенсации связано с намерением Минфина получить дополнительные средства с отрасли на фоне превышающего плановый уровень дефицита федерального бюджета.

Если выплаты из бюджета уменьшаются, для многих сетей АЗС торговля бензином и дизелем становится убыточной, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Низкомаржинальные АЗС уходят с рынка, конкуренция снижается - вкупе с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) эта тенденция приведет к дальнейшему подорожанию топлива.

«Маржа торговли бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива - с середины августа, и пока не видно предпосылок для ее выхода в положительную зону», - рассказал Миронюк. При этом НПЗ, наоборот, генерируют рекордный уровень маржи.

Президент России Владимир Путин подписал закон, урезающий выплаты по топливному демпферу и повышающий акцизы на бензин и дизель, в конце июля. Согласно документу, выплаты сократят вдвое с сентября 2023 по декабрь 2026 года. В результате корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 миллиардов рублей в месяц.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте