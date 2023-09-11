Глава Роспотребнадзора сообщила, когда придет волна гриппа

Ближайший подъем заболеваемости гриппом в России может быть средней интенсивности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Рост ожидается примерно через 2 месяца. «К сожалению, летние вспышки в разных странах мира уже зарегистрированы в Северном полушарии, и мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь-декабрь», - цитирует Попову ТАСС.
По словам главы Роспотребнадзора, в стране активно идет прививочная кампания. «Почти 45% всего необходимого объема (вакцины. - Прим. ред.) уже поставлено в регионы, прививочная кампания набирает обороты», - заявила она.
Ранее сообщалось, что бесплатной вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат пензенцы из категории высокого риска заражения гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании.
К ним относятся:
- дети;
- работники образовательных учреждений, торговли, транспортных предприятий, социальной и коммунальной сферы;
- лица старше 60 лет;
- граждане, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- пациенты, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями дыхательной системы, нарушениями обмена веществ (ожирение), хроническими заболеваниями печени и почек;
- призывники на военную службу.
«Вакцинацию можно сделать в прививочном кабинете любой из 13 поликлиник с 8:00 до 19:00 в будние дни, в субботу - с 8:00 до 13:00», - сообщили в ГБУЗ «Городская поликлиника».
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