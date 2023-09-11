Глава Роспотребнадзора сообщила, когда придет волна гриппа

11.09.2023 | 10:11

Ближайший подъем заболеваемости гриппом в России может быть средней интенсивности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Рост ожидается примерно через 2 месяца. «К сожалению, летние вспышки в разных странах мира уже зарегистрированы в Северном полушарии, и мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь-декабрь», - цитирует Попову ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, в стране активно идет прививочная кампания. «Почти 45% всего необходимого объема (вакцины. - Прим. ред.) уже поставлено в регионы, прививочная кампания набирает обороты», - заявила она.

Ранее сообщалось, что бесплатной вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат пензенцы из категории высокого риска заражения гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании.

К ним относятся:

- дети;

- работники образовательных учреждений, торговли, транспортных предприятий, социальной и коммунальной сферы;

- лица старше 60 лет;

- граждане, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;

- пациенты, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями дыхательной системы, нарушениями обмена веществ (ожирение), хроническими заболеваниями печени и почек;

- призывники на военную службу.

«Вакцинацию можно сделать в прививочном кабинете любой из 13 поликлиник с 8:00 до 19:00 в будние дни, в субботу - с 8:00 до 13:00», - сообщили в ГБУЗ «Городская поликлиника».