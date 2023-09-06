Жителям Пензы напомнили, кто может бесплатно привиться от гриппа

В учреждения здравоохранения Пензы поступила вакцина против гриппа. Об этом сообщается на странице ГБУЗ «Городская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте».
Бесплатной вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат пензенцы из категории высокого риска заражения гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании.
К ним относятся:
- дети;
- работники образовательных учреждений, торговли, транспортных предприятий, социальной и коммунальной сферы;
- лица старше 60 лет;
- граждане, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- пациенты, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями дыхательной системы, нарушениями обмена веществ (ожирение), хроническими заболеваниями печени и почек;
- призывники на военную службу.
«Вакцинацию можно сделать в прививочном кабинете любой из 13 поликлиник с 8:00 до 19:00 в будние дни, в субботу - с 8:00 до 13:00», - говорится в посте.
Ранее стало известно, что в Кузнецке планируют бесплатно иммунизировать от гриппа 48 370 человек - 37 980 взрослых и 10 390 детей.
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