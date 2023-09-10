Мошенники начали пользоваться желанием водителей сэкономить

10.09.2023 | 16:28

Пензенским автомобилистам следует быть внимательными и не доверять предложениям выгодно купить топливную карту. Эксперты предупредили, что в России набирает популярность мошенническая схема с «топливными компенсациями».

Аферисты пользуются ростом цен на горючее и заманивают водителей рассылкой писем с предложениями купить топливные карты со значительной скидкой. Для большей убедительности авторы ссылаются на постановление о топливных компенсациях, которого на самом деле не существует, и указывают контакты специалиста, который сможет проконсультировать по этому вопросу.

«В письме поясняется, что владельцам автомобилей предоставляется скидка 50% на приобретение топливной карты. К примеру, человек покупает карту за 5 тыс. рублей, а затем может заправиться на 10 тыс. Для оформления ему предлагают перейти по указанной ссылке, где на самом деле скрывается скам-ресурс», - сообщают «Известия».

На скам-ресурсе (фишинговый сайт, который похож на ресурс настоящей компании. - Прим. ред.) размещена информация о несуществующей программе социальной поддержки и логотип известной ресурсодобывающей компании, топливную карту которой предлагается купить.

Если пользователь кликнет по слову «участвовать», его направляют на страницу с выбором номинала карты, а после - на страницу оплаты, где аферисты выманят данные, с помощью которых спишут деньги.

«Злоумышленники зарегистрировали свои почтовые адреса достаточно давно - примерно год назад. А значит, они, скорее всего, выбирали лучший момент для атаки. Поскольку некоторые адреса активны только до сентября-ноября 2023 года, мошенники решили действовать сейчас», - поясняют «Известия» со ссылкой на экспертов.

Пензенских водителей призвали проверять подлинность подобных акций и предложений.