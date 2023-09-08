Прогноз погоды на 9 сентября: в Пензу пришла осень

08.09.2023 | 22:00

9 сентября погода в Пензе будет по-настоящему осенней. В ночь на субботу похолодает до 3-5 градусов, а днем воздух прогреется только до 13-15.

По данным пензенского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Ночью и утром местами в Пензенской области возможен туман с видимостью 500 метров и менее.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, что в европейской части России переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет плавным.

«Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на 2 градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам. Что касается количества осадков, в северной половине Европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10-30%, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15-20%», - дал он прогноз, отметив, что в целом в сентябре будет наблюдаться медленное сползание в осенний климатический режим.