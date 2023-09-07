Маринады для шашлыка: как приготовить сочное мясо без уксуса

07.09.2023 | 16:00

Сентябрь в Пензенской области - продолжение сезона шашлыков. Профессиональные шеф-повара уверены: уксус искажает вкус мяса, делает его сухим. Традиция мариновать с использованием эссенции идет с тех времен, когда в свободном доступе не было качественного мяса. Резкий маринад использовали, чтобы скрыть недостатки продукта.

У сегодняшнего потребителя выбор огромный. И проблема заключается скорее в том, как сориентироваться в многообразии сортов мяса, соусов и специй.

О том, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка и как его правильно мариновать, чтобы подчеркнуть вкус качественного продукта, рассказал главный технолог сети магазинов «Караван» Эдуард Кузьменко.

«Самым популярным выбором мяса для шашлыка остается свинина. Лучше всего использовать переднюю часть туши: это лопатка, шейка или корейка. Шейка считается эталоном, поскольку у нее идеальное соотношение жировой прослойки и мякоти. При жарке мясо получается сочным, а вкус ярким. Из корейки или лопатки тоже получается мягкий нежный шашлык. Все что нужно при приготовлении - не испортить продукт. Подойдет даже самый простой маринад: соль, перец, лук», - поделился шеф.

По его словам, шашлыку нужно дать время, чтобы маринад сделал свое дело - около 12 часов.

В пензенских «Караванах» выбор маринованного шашлыка огромен. Принцип один - подчеркнуть вкус качественного мяса, используя только натуральные маринады.

Шефы «Каравана» предложили три варианта, являющиеся бестселлерами сети.

Вариант первый - шашлык с помидорами и луком.

«Свежее мясо нарезаем кусочками 4-5 сантиметров. Мы взяли лопатку. Добавляем мелконарезанные помидоры и лук, нашинкованный полукольцами. Немного соли и перца», - рассказал Эдуард.

Вариант второй - шашлык на кефире.

«Кусочки мяса заливаем кефиром. Добавляем лук, соль, перец и зелень - петрушку или кинзу», - советует шеф.

Вариант третий - шашлык в брусничном соусе.

«Этот вариант самый изящный и одновременно самый простой. Свежее мясо погружаем в брусничный соус. Больше никаких манипуляций не производим. Такое мясо, готовое к приготовлению на огне, можно купить только в «Караване». Брусничный маринад делают эксклюзивно для нашей сети. Снимаем пробу - мясо буквально тает во рту, а брусничный соус придает необычный кисло-сладкий вкусовой оттенок», - поделился Эдуард.

Пензенцы могут попытаться повторить кулинарные подвиги профессионалов, а могут заказать готовый маринованный шашлык. Его привезут в нужное место через сервис доставки «Торнадо».

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