С начала года Горводоканал восстановил 335 колодцев

05.09.2023 | 12:42

Специалисты «РКС-Пенза» осуществляют регулярный контроль за состоянием городских канализационных и водопроводных колодцев. Это и внешнее обследование колодцев, когда сотрудники предприятия проверяют целостность элементов конструкции, наличие и исправность люка и прочие составляющие.

Кроме того, с определенной периодичностью устраивается плановая внутренняя ревизия технического состояния колодцев.

«Особое внимание уделяется коммуникациям, расположенным на магистральных дорогах, так как их ненадлежащее состояние создает трудности для движения транспорта. Такие колодцы мы восстанавливаем в первую очередь», - рассказал начальник ремонтно-строительного цеха «РКС-Пенза» Евгений Тишин.

Так, с начала 2023 года специалисты «РКС-Пенза» отремонтировали 335 колодцев и восстановили благоустройство на каждом объекте.

«Капитальный ремонт включает в себя поднятие колодца с помощью доборных колец до уровня асфальта, установку новой арматуры, замену плиты перекрытия и асфальтировку. Колодцы обеспечивают доступ к подземным коммуникациям, их состояние важно для оперативного проведения плановых и аварийных работ», - добавил Евгений Тишин.