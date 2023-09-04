В Кузнецке регистрируют смерти от коронавирусной инфекции

04.09.2023 | 16:54

В Кузнецке в 2023 году зарегистрировали 4 летальных исхода ковида. Об этом в понедельник, 4 сентября, на совещании в администрации сообщил глава города Сергей Златогорский.

По его словам, до населения следует довести информацию о необходимости вакцинироваться от COVID-19, по-прежнему представляющего опасность.

«Ковид продолжает быть, свою косьбу проводит», - резюмировал Златогорский.

Он напомнил о циркуляции новых штаммов. Так, по данным ВОЗ, в мире наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Распространение получает вариант, получивший название «Эрис».

На данный момент в Пензенской области все ограничения по коронавирусу сняты, масочный режим отменен. Противоэпидемические меры принимаются только в медицинских учреждениях.