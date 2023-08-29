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Общество

В Пензе младшеклассникам помогли подготовиться к школе

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В преддверии 1 Сентября Пенза присоединилась к всероссийской акции «Помоги пойти учиться». Она организована для поддержки детей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации или состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Участниками акции стали полицейские, представители общественного совета при УМВД, органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Они приходят в гости к младшеклассникам и дарят им школьные принадлежности.

«В ходе межведомственных профилактических рейдов посещаем семьи по месту жительства и в первую очередь выясняем, готовы ли дети к новому учебному году», - рассказала начальник ПДН УМВД России по Пензенской области Татьяна Костина.

Правоохранители обращают внимание на наличие у школьников канцелярских принадлежностей, формы и рюкзаков.

«В случае отсутствия мы оказываем посильную материальную помощь», - добавила Татьяна Костина.

Акция «Помоги пойти учиться» традиционная. Ее организуют уже несколько лет подряд в канун Дня знаний.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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