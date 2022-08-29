Полицейские помогли юным пензенцам подготовиться к школе

29.08.2022 | 19:25

В Губернаторском доме встретились полицейские, школьники, а также их родители в рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться». Она традиционная, проводится совместно с общественным советом при УМВД и направлена на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Я желаю всем вам успешной учебы. Самое главное - будьте здоровы, любимы и счастливы! Всех вам благ в новом учебном году», - отметила председатель Общественного совета при УМВД России по г. Пензе Светлана Пинишина.

«Акция напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Сегодня мы поздравили ребят с наступающим учебным годом и вручили подарочные сертификаты на приобретение канцелярских товаров», - сообщил врио начальника УМВД России по г. Пензе Николай Шишков.

Подарку ребята явно обрадовались и начали строить планы, на что именно его потратить.

«Я куплю себе тетрадки красивые, ручки, карандаши, пенал, фломастеры», - рассказала школьница Анна.

«Тетрадей побольше, ручек немного, карандаши. И хочу кое-кому подарок сделать - это обязательно», - поделилась школьница Мария.

Кроме сертификатов на канцтовары ребятам вручили пригласительные билеты в Пензенскую картинную галерею, Музей одной картины и Губернаторский дом. А с последним их начали знакомить сразу. В завершение памятного мероприятия специалисты учреждения провели познавательную экскурсию по краеведческому залу.