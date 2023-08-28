Материнский капитал могут повысить до 1 млн рублей

28.08.2023 | 14:20

Депутаты Госдумы РФ предложили увеличить размер материнского капитала. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение.

Он размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива предполагает увеличение маткапитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, а на второго - до 1 млн.

Авторы законопроекта отметили, что большинство семей направляют эту меру господдержки на улучшение жилищный условий. Второй популярный способ потратить деньги - оплата обучения в вузе, пребывания в частном детсаду.

С 2022 года стоимость жилья существенно повысилась, кроме того выросла инфляция, поэтому депутаты предложили назначить с 1 февраля следующего года более высокий размер маткапитала.

Материнский капитал индексировался 1 февраля 2023-го. Сейчас на первого ребенка он составляет 586,9 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка добавляется еще 188,6 тыс. (если уже получен сертификат на первого малыша, рожденного после 1 января 2020-го). Повышенный размер до 775,6 тыс. полагается тем, у кого второй и последующий ребенок появился после 2020 года.