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Общество

Лето еще побалует пензенцев теплыми днями

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В Пензенской области на следующей неделе потеплеет до +23…+26 градусов, однако ее начало будет прохладным.

Такой прогноз для жителей региона дали синоптики Gismeteo.

В понедельник, 28 августа, утром ожидается около +10 градусов. Днем температура поднимется до +16…+18. Будет облачно с прояснениями, порывы ветра до 12 м/с.

Во вторник и среду ожидаются солнечные дни. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, ночью температура опустится до +8…+9. Осадков не прогнозируется.

В четверг днем синоптики обещают до +23 градусов, переменную облачность.

В пятницу, 1 сентября, судя по прогнозам, в регион вернется лето. Торжественные линейки пройдут под ясным небом, однако утром детям стоит захватить кофты, так как ожидается температура +11…+14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24…+25.

В выходные возможны осадки. Ночью +15…+17, днем +23…+27 градусов. Ветер умеренный.

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