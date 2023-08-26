Губернатор осмотрел школы и скверы в Сердобском районе

26.08.2023 | 18:21

В субботу, 26 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко совершил рабочую поездку в Сердобский район.

В районном центре глава региона побывал в парке «Березовая роща», который сейчас приводят в порядок. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на него выделено более 83 млн рублей.

«В прошлый раз, когда я приезжал в Сердобск, по качеству и графику работ были вопросы. Вижу, что все недочеты исправлены, темп взяли хороший, рабочие - молодцы. К 1 октября все должно быть готово. Здесь также сделают фонтан, думаю, что горожане будут довольны», - прокомментировал Олег Мельниченко.

Оценил он и преображения сквера имени Яблочкова. В нем установили умную детскую площадку, губернатор поручил сделать для нее безопасное покрытие. Сердобчане поблагодарили главу региона за то, что их город становится уютнее.

Возле школы № 10 строят спортивную площадку. «Все делают на совесть», - одобрил Олег Мельниченко. Объект должен открыться 1 сентября.

Глава региона заехал также в село Куракино, где во время урагана снесло крышу школы. Пока ее залатали частично, нужен капитальный ремонт. Олег Мельниченко поручил выделить на эти цели 8 млн рублей. Работы планируется провести до начала ноября, уточнили в пресс-службе правительства.