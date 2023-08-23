В четверг пензенцев охладит северо-западный ветер

В Пензенской области в четверг, 24 августа, сохранится прохладная погода. По прогнозам пензенского гидрометеоцентра, ожидается переменная облачность.
Утром термометр покажет +13…+18 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+21. Синоптики обещают умеренный северо-западный ветер. Без осадков.
Ночью возможен дождь. Температура воздуха +8…+12 градусов.
В ближайшие дни жителям региона не стоит ждать возвращения по-летнему жаркой погоды. Настало время настраиваться на осень.
Можно заняться подготовкой зимних вещей. К примеру, на Руси в эти дни стригли овец, пряли из их шерсти нитки и вязали теплую одежду.
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