В четверг пензенцев охладит северо-западный ветер

23.08.2023 | 22:00

В Пензенской области в четверг, 24 августа, сохранится прохладная погода. По прогнозам пензенского гидрометеоцентра, ожидается переменная облачность.

Утром термометр покажет +13…+18 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+21. Синоптики обещают умеренный северо-западный ветер. Без осадков.

Ночью возможен дождь. Температура воздуха +8…+12 градусов.

В ближайшие дни жителям региона не стоит ждать возвращения по-летнему жаркой погоды. Настало время настраиваться на осень.

Можно заняться подготовкой зимних вещей. К примеру, на Руси в эти дни стригли овец, пряли из их шерсти нитки и вязали теплую одежду.