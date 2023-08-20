Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 авг 2023|12:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам недолго осталось терпеть жару

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С понедельника, 21 августа, в Пензенской области начнет постепенно снижаться дневная температура воздуха. Кроме того, не исключены дожди.

Такой прогноз сделали для жителей региона синоптики Gismeteo.

В понедельник ожидается гроза. Утром термометр покажет +16…+18 градусов, днем +22…+24 градуса.

Во вторник вероятны осадки, температура днем +21…+24 градуса. Ветер усилится до 8 м/с. В среду обещают еще более прохладную погоду: +19…+21, местами возможен дождь.

В четверг прогнозируется дневная температура +17…+20 градусов, переменная облачность. Вечером и ночью столбик термометра опустится до +13…+15.

Пятница, суббота и воскресенье, вероятно, станут ветреными и по-осеннему прохладными днями. Днем +17…+20 градусов, местами скорость ветра достигнет 10-11 м/с. Будет облачно с прояснениями, возможен дождь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте