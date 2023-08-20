Пензенцам недолго осталось терпеть жару

20.08.2023 | 10:19

С понедельника, 21 августа, в Пензенской области начнет постепенно снижаться дневная температура воздуха. Кроме того, не исключены дожди.

Такой прогноз сделали для жителей региона синоптики Gismeteo.

В понедельник ожидается гроза. Утром термометр покажет +16…+18 градусов, днем +22…+24 градуса.

Во вторник вероятны осадки, температура днем +21…+24 градуса. Ветер усилится до 8 м/с. В среду обещают еще более прохладную погоду: +19…+21, местами возможен дождь.

В четверг прогнозируется дневная температура +17…+20 градусов, переменная облачность. Вечером и ночью столбик термометра опустится до +13…+15.

Пятница, суббота и воскресенье, вероятно, станут ветреными и по-осеннему прохладными днями. Днем +17…+20 градусов, местами скорость ветра достигнет 10-11 м/с. Будет облачно с прояснениями, возможен дождь.