«Фаст Сервис»: оперативный ремонт холодильников

18.08.2023 | 09:58

Холодильник - вещь, необходимая в каждом доме. И если с ним возникают неполадки, любой владелец захочет воспользоваться услугами проверенной сервисной службы. Одной из таковых является компания «Фаст Сервис»: здесь специалисты всегда придут на помощь, если потребовался ремонт холодильника. Для оперативного и качественного обслуживания клиентов созданы все условия.

Когда же нужно вызывать мастера? Кроме очевидной причины (холодильник не включается и не выключается), есть еще несколько. Это отсутствие внутреннего освещения, шумная работа (проблемы с компрессором), сильная или слабая заморозка (неисправность вентиляционной системы), сбои в работе морозильной камеры (отсутствие или слабость заморозки), образование снега (обычно бывает от неправильной эксплуатации холодильника), неприятный запах, не связанный с продуктами (сложности с теплоизоляцией), появление воды (причины могут быть разными, нужна помощь специалиста).

Если при открывании двери человека бьет током, тоже нужно вызвать специалиста по ремонту холодильников. Это может быть очень опасно: происходит утечка тока.

Компания «Фаст Сервис» оказывает следующие услуги.

1. Выезд мастера на дом в день обращения (можно позвонить по номеру, указанному на сайте).

2. Диагностика проблемы. Причем она делается быстро и с четким указанием стоимости услуг. Никаких дополнительных плат и скрытых комиссий не предусмотрено. В целом прайс-лист компании вполне адекватный, с доступными ценами для любого клиента. Если клиент отказался от дальнейшего ремонта, то за диагностику придется заплатить. В остальных случаях она проводится бесплатно.

3. Предоставление всех запчастей (клиенту не нужно их покупать, специалист все привезет). Обычно это предохранитель, фильтр, испаритель, компрессорный мотор и другие необходимые вещи.

4. Оперативный ремонт (в среднем поломка устраняется в течение 2 часов).

5. Предоставление гарантии на комплектующие и на саму работу в целом (на 1 год).

Вся работа проводится в присутствии заказчика. В компании трудятся грамотные и компетентные специалисты, которые хорошо знают свое дело. Даже если поломка серьезная, они ее устранят.

Таким образом, если обнаружилась какая-то проблема в работе холодильника, не нужно устранять ее самостоятельно. Для этого следует обратиться к профессионалам, которые разберутся с ней быстро и за вполне приемлемую цену.

Реклама. Заказчик - ИП Степанов В. И.