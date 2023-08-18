Сетевое издание|18+|Пятница|18 авг 2023|11:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Фаст Сервис»: оперативный ремонт холодильников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Холодильник - вещь, необходимая в каждом доме. И если с ним возникают неполадки, любой владелец захочет воспользоваться услугами проверенной сервисной службы. Одной из таковых является компания «Фаст Сервис»: здесь специалисты всегда придут на помощь, если потребовался ремонт холодильника. Для оперативного и качественного обслуживания клиентов созданы все условия.

Когда же нужно вызывать мастера? Кроме очевидной причины (холодильник не включается и не выключается), есть еще несколько. Это отсутствие внутреннего освещения, шумная работа (проблемы с компрессором), сильная или слабая заморозка (неисправность вентиляционной системы), сбои в работе морозильной камеры (отсутствие или слабость заморозки), образование снега (обычно бывает от неправильной эксплуатации холодильника), неприятный запах, не связанный с продуктами (сложности с теплоизоляцией), появление воды (причины могут быть разными, нужна помощь специалиста).

Если при открывании двери человека бьет током, тоже нужно вызвать специалиста по ремонту холодильников. Это может быть очень опасно: происходит утечка тока.

Компания «Фаст Сервис» оказывает следующие услуги.

1. Выезд мастера на дом в день обращения (можно позвонить по номеру, указанному на сайте).

2. Диагностика проблемы. Причем она делается быстро и с четким указанием стоимости услуг. Никаких дополнительных плат и скрытых комиссий не предусмотрено. В целом прайс-лист компании вполне адекватный, с доступными ценами для любого клиента. Если клиент отказался от дальнейшего ремонта, то за диагностику придется заплатить. В остальных случаях она проводится бесплатно.

3. Предоставление всех запчастей (клиенту не нужно их покупать, специалист все привезет). Обычно это предохранитель, фильтр, испаритель, компрессорный мотор и другие необходимые вещи.

4. Оперативный ремонт (в среднем поломка устраняется в течение 2 часов).

5. Предоставление гарантии на комплектующие и на саму работу в целом (на 1 год).

Вся работа проводится в присутствии заказчика. В компании трудятся грамотные и компетентные специалисты, которые хорошо знают свое дело. Даже если поломка серьезная, они ее устранят.

Таким образом, если обнаружилась какая-то проблема в работе холодильника, не нужно устранять ее самостоятельно. Для этого следует обратиться к профессионалам, которые разберутся с ней быстро и за вполне приемлемую цену.

Реклама. Заказчик - ИП Степанов В. И.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте