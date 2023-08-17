Дачникам могут отключить электричество за долги

17.08.2023 | 08:54

На дачном участке могут отключить электричество за долги его владельца. Об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, председатель СНТ наделен правом отключить электричество на участке, если его собственник нарушает определенные требования.

Если у садовода накопилась задолженность по членским взносам или за потребленную электроэнергию, председатель должен сначала предъявить ему требование погасить ее, а потом направить уведомление о планируемом отключении в случае неуплаты. Причем уведомление должно быть отправлено не менее чем за 20 дней до даты отключения.

Если владелец дачи не отреагирует, председатель имеет право обесточить участок, отключив его от общего щитка.

Если же окажется, что электроэнергию отключили незаконно и никакой задолженности нет, то правление СНТ обязано возместить дачнику все расходы, например оплатить повторное подключение. Это же касается случаев, если долг был, но не было уведомления о нем или предписания о предстоящем отключении.

Чаплин посоветовал при незаконном отключении света действовать в несколько этапов.

«Для начала стоит связаться с председателем СНТ. Если действия исходили из ресурсоснабжающей организации, нужно обратиться с жалобой туда. Если от этих двух инстанций нет обратной связи, то можно вызвать полицию. Далее будет инициироваться судебная тяжба», - рассказал депутат.

Дачник может обратиться в суд сразу. Если отключение признают неправомерным, виновников ждет штраф. Для физического лица на руководящей должности он составляет до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч.