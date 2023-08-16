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Общество

«Фронтовую собаку» юной пензячки разместят на открытке

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13-летняя жительница Пензенской области Анастасия Логинова стала призером конкурса «Портрет фронтовой собаки», который организовал Музей Победы.

Юной пензячке присудили I место в возрастной категории «12-14 лет». Ее рисунок разместят на лимитированной серии открыток.

«Всего участниками конкурса стали более 3 тысяч человек из 86 регионов России, а также из Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья. Жюри выбрало победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: «6-8 лет», «9-11 лет», «12-14 лет», «15-17 лет» и «Взрослые». Их работы выпустят ограниченным тиражом на открытках», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

В конкурсе приняли участие и начинающие художники, и профессионалы. Все они изображали собак - героев Великой Отечественной войны: санитаров, подрывников, связистов и других.

Лучшие работы выбирали жюри и пользователи Сети. По итогам народного голосования присудили приз зрительских симпатий.

Победителей конкурса ждет множество подарков от музея, а также партнеров.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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