«Фронтовую собаку» юной пензячки разместят на открытке

16.08.2023 | 19:10

13-летняя жительница Пензенской области Анастасия Логинова стала призером конкурса «Портрет фронтовой собаки», который организовал Музей Победы.

Юной пензячке присудили I место в возрастной категории «12-14 лет». Ее рисунок разместят на лимитированной серии открыток.

«Всего участниками конкурса стали более 3 тысяч человек из 86 регионов России, а также из Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья. Жюри выбрало победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: «6-8 лет», «9-11 лет», «12-14 лет», «15-17 лет» и «Взрослые». Их работы выпустят ограниченным тиражом на открытках», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

В конкурсе приняли участие и начинающие художники, и профессионалы. Все они изображали собак - героев Великой Отечественной войны: санитаров, подрывников, связистов и других.

Лучшие работы выбирали жюри и пользователи Сети. По итогам народного голосования присудили приз зрительских симпатий.

Победителей конкурса ждет множество подарков от музея, а также партнеров.