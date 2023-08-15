«Караван» знакомит пензенцев с популярными блюдами греческой кухни

15.08.2023 | 10:50

Чтобы почувствовать себя на пляже на берегу Ионического моря и ощутить неповторимый вкус средиземноморской кухни, необязательно уезжать далеко от дома. В сети магазинов «Караван» разработали серию культовых греческих блюд. Они приготовлены из сезонных продуктов, что делает их доступными и максимально полезными.

Август изобилует фруктами и овощами, созревшими естественным путем и имеющими максимальный запас витаминов, минералов, антиоксидантов, что благотворно влияет на пищеварение, помогает при диете и укрепляет иммунитет.

«Из таких продуктов готовится салат «Сиртаки». В его состав входят оливки, сельдерей, китайская капуста и сыр фета, каждый кусочек которого посыпан нежнейшей зеленью. Все это сдобрено соусом на основе лимонного сока», - рассказал главный технолог сети «Караван» Эдуард Кузьменко.

Хитом продаж стал салат «Греческий». Здесь более широкий набор овощей: помидоры, огурцы, сладкий перец, оливки, маслины, китайская капуста и сливочный сыр.

Настоящим гастрономическим открытием для многих станет греческий суп, который готовят из красной и белой рыбы с добавлением овощей и сырного соуса.

Классическое средиземноморское блюдо - мусака по-гречески. Это слоеное блюдо из обжаренных баклажанов, свиного и говяжьего фарша и соуса бешамель.

Лето - идеальное время для гастрономических открытий. Стоять у плиты необязательно: оригинальные сезонные блюда всегда есть в кулинарии сети «Караван». Заказать готовые блюда с доставкой на дом можно через сервис «Торнадо».

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