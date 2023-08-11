Голосовой робот от «МегаФона» помогает РЖД подбирать персонал

11.08.2023 | 18:33

«МегаФон» предоставил «Российским железным дорогам» решение «Интеллектуальная обработка вызовов», и теперь искусственный интеллект будет решать часть задач компании по подбору персонала.

Сервис «МегаФона» интегрируется с платформой управления подбором персонала «РЖД.Подбор», где содержится информация об открытых вакансиях, собирает отклики на них или ищет кандидатов по резюме. Затем голосовой робот совершает первичный звонок потенциальным сотрудникам с предложением рассмотреть вакансию и рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях, таким образом освобождая от рутинных задач HR-специалистов.

Робот начинает общение по разработанным сценариям, но подстраивается в процессе диалога. Он обращается к кандидату по имени, и около 90% собеседников не отличают его от человека. Голосовой помощник определяет, в каком регионе живет кандидат, и, ориентируясь на часовой пояс, подбирает наиболее подходящее время для звонка.

Если кандидату интересна вакансия и подходят условия, он переводится на сотрудника службы персонала РЖД для назначения очного собеседования.

После звонка робот сохраняет решение кандидата в «РЖД.Подбор», чтобы HR-специалисты компании могли вернуться к этой информации.

«РЖД - один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда (а это около 100 тысяч человек в год) автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга - один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от «МегаФона» в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8 000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», - прокомментировал начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

«Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы кол-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций. Робот будет полезен не только бизнесу - он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения, - но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребованно», - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

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