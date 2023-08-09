Ярко и весело: в Спутнике устроили сап-фестиваль

Яркое солнце, жаркие выходные - идеальные условия для сап-фестиваля. Его и организовали на озере Города Спутника в минувшие выходные.
Программа была насыщенной: веселые битвы «Водных рыцарей», карнавальный сплав, заплывы на короткую и длинную дистанции, мастер-класс по зумбе, пенная дискотека.
Также участники могли испытать удачу в лотерее и получить классные призы, в том числе сапборд и велосипед.
Праздник получился очень ярким, и он далеко не последний. О новых можно узнать в афише на penza-sputnik.ru.
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