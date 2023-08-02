Сельский чиновник махнул рукой на решение суда семилетней давности

02.08.2023 | 10:29

В Лопатинском районе восьмой год не исполняется решение суда, вынесенное в конце 2015-го. Оно касается системы водоснабжения в селе Старый Карлыган.

По требованию прокуратуры на администрацию Старокарлыганского сельсовета была возложена обязанность в срок до 1 апреля 2016 года провести аукцион и заключить с победителем договор о переходе прав владения или пользования данной инфраструктурой.

Речь шла о трех артезианских скважинах, двух башнях Рожновского, водонапорной башне, подземной насосной станции для артскважины и водопроводах протяженностью 480 и 7 600 м.

Администрация трижды обращалась в суд с заявлениями об отсрочке исполнения решения в общей сложности до 10 января 2022 года. В марте 2022 года ей было отказано в очередной отсрочке.

Теперь ответственность понесет и. о. главы администрации Старокарлыганского сельсовета, возглавляющий орган власти с 2020 года. Он игнорировал неоднократные предупреждения, требования и штрафы судебного пристава-исполнителя и так и не исполнил решение суда.

Сельский чиновник пояснил, что не успел собрать документы для постановки водонапорных башен и других коммуникаций на учет в качестве бесхозяйных и не заложил в бюджет денежные средства на эти цели.

«Он надеялся на предоставление очередной отсрочки исполнения судебного решения и рассчитывал на предстоящую реформу органов местного самоуправления», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Теперь дело чиновника будет рассматривать мировой судья.