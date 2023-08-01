Маткапитал: пензенцы могут купить квартиру в рассрочку без переплат

01.08.2023 | 17:06

ГК «Территория жизни» объявляет о старте новой программы рассрочки с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса для пензенских семей.

Группа компаний представила выгодный вариант приобретения квартиры в новостройке в рассрочку без переплат с ежемесячным платежом всего 10 000 рублей. Акция отличается от обычного ипотечного кредита и имеет свои преимущества.

«В рамках акции «Семейная рассрочка на покупку квартиры»* застройщик предлагает семьям использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса при покупке квартиры в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия». Далее вы ежемесячно платите небольшую сумму до ввода дома в эксплуатацию.

За это время вы можете решить вопросы с продажей старого жилья, подумать о ремонте и спокойно подготовиться к переезду. А наши специалисты помогут рассчитать комфортную сумму платежа. К тому же, используя программу рассрочки, вы взаимодействуете напрямую с застройщиком, что упрощает процедуру приобретения», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Рассрочка может стать хорошим инвестиционным инструментом, если имеются планы на покупку квартиры на будущее детям в перспективном микрорайоне Пензы. Здесь есть все для комфортной жизни.

Отдельное преимущество - акция распространяется на квартиры с отделкой Smart Pro и «Все включено». Готовая отделка поможет без лишних проблем и хлопот въехать в новый дом и не тратить время на ремонт.

В квартире уже установлены сантехника и санфаянс, есть ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечным освещением, поклеены обои под покраску, встроен кухонный модуль (отделка Smart Pro) или кухонный гарнитур с техникой (отделка «Все включено») и стиральной машинкой. На все распространяется гарантия производителя.

Такие квартиры продаются по цене от 2,6 млн рублей** в жилых комплексах «Лугометрия» и «Арбековская застава».

Варианты планировки и отделку можно оценить в шоурумах офисов продаж ГК «Территория жизни», а также в уже сданных домах. Благодаря разнообразию подходящий вариант найти легко.

Инфраструктура заслуживает особого внимания. «Арбековская застава» - это современный микрорайон для всей семьи. В шаговой доступности - школа № 78 и два детских сада. Рядом находятся дворец зимних видов спорта «Хрустальный» и ДС «Буртасы», в котором человек любого возраста сможет заниматься гимнастикой, плаванием, легкой атлетикой.

Для дополнительного развития - центры образования, библиотека им. М. Ю. Лермонтова с первоклассным обучающим оборудованием. А вечером можно с удовольствием пройтись с любимой семьей по пешеходной аллее или поиграть со своими детьми на бульваре. Также рядом есть магазины, торговые центры, салоны красоты.

Жилой комплекс комфорт-класса «Лугометрия» - новый проект в рамках комплексного освоения территории, успешно соединивший красоту природных ландшафтов и современную инфраструктуру.

Дворы «Лугометрии» выполнены в едином дизайне, отражающем связь с природой. Проезд машин здесь закрыт, ведь это место отдыха жителей. Внутри жилого комплекса - несколько тематических зон для активного и спокойного отдыха, уникальные арт-объекты, тренажеры. А большой пешеходный бульвар объединяет весь микрорайон.

Уже строится храм преподобного Вениамина Печерского, а в ближайшие годы в районе появятся детские сады и школа. Активно ведется строительство транспортной развязки в рамках национального проекта.

Записаться на просмотр квартиры и узнать подробности акции можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 8 (8412) 203-000. Также можно оставить заявку здесь, чтобы менеджер связался и помог выбрать наиболее выгодное предложение.

Офисы работают без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00), ул. Ульяновская, 91а (9:00 - 18:00).

* Название рекламной акции - «Семейная рассрочка на покупку квартиры», в рамках которой клиенту при заключении договора долевого участия (ДДУ) предоставляется беспроцентная рассрочка на покупку квартиры до ввода дома в эксплуатацию. Первоначальный взнос - от 10%. В качестве первоначального взноса может быть использован семейный (материнский) капитал. Размер ежемесячного платежа - 10 000 рублей.

После ввода дома в эксплуатацию клиент обязуется выплатить оставшуюся сумму средств в полном объеме. Размер ежемесячного платежа фиксируется в рамках заключения ДДУ. Срок действия акции - с 01.08.2023 по 31.12.2023.

В акции участвуют строение № 11 в 7-м мкр-не (5-й и 6-й этапы строительства) по адресу: РФ, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11, застройщик - ООО СЗ «Смарт+»; строения № 9, 10, 13, 14 по адресу: РФ, г. Пенза, ул. Побочинская, застройщики - ООО СЗ «Лугометрия 8», ООО СЗ «Лугометрия 6». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

** Указана стоимость однокомнатной квартиры общей площадью 32,4 кв. м, расположенной в строении № 13 ЖК «Лугометрия» по адресу: РФ, ул. Побочинская. Квартира предоставляется с отделкой (сантехника и санфаянс, ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечным освещением, обои под покраску). Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «КМ».