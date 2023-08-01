2 августа в Пензенской области будут массово останавливать машины

01.08.2023 | 22:00

В среду, 2 августа, в Пензенской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства, при малейшем подозрении автомобилисту предложат пройти освидетельствование.

Всех пензенцев призвали не быть равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 либо по номеру 02.

После получения информации от граждан экипажи ДПС ориентируют на задержание нарушителей.

«В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны», - обратились к участникам дорожного движения специалисты УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что с начала года в регионе случилось около 60 ДТП с участием пьяных водителей, в них погибли 10 человек.