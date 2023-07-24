В Пензенской области за выходные задержали 47 пьяных водителей

24.07.2023 | 21:28

В Пензенской области с начала года случилось 58 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 10 человек, а 80 получили травмы. Чтобы предотвратить возможные трагедии, сотрудники Госавтоинспекции в выходные дни вышли на дороги.

«В ходе рейда за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 47 водителей», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алина Романкова.

Пензенцев просят быть внимательнее и при виде пьяных людей за рулем обращаться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 59-90-02, 59-90-03 или звонить 02.

Также передать информацию можно, написав в чат-бот в Telegram.

ДТП с пьяными водителями для региона не редкость. В апреле 2022-го пензенец в нетрезвом состоянии на угнанной машине едва не погубил двух людей. А в марте 2023-го на кольце у ресторана «Бочка» другой водитель наехал на препятствие и оказался на полосе встречного движения.