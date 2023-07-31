ЖК «Радужные дворы» в Спутнике: безопасно, интересно, удобно

31.07.2023 | 16:37

В Спутнике продолжается строительство двух домов жилого квартала «Радужные дворы». Одного - в Оранжевом дворе, второго - в Зеленом.

У каждого из этих дворов есть отличительные черты, о них подробнее расскажут менеджеры компании-застройщика - холдинга «Термодом».

Но есть и общее.

Это дворы без машин, где вместо асфальта - георешетка для максимального озеленения пространства, и с современными нейродинамическими детскими площадками.

Это три уровня безопасности: система доступа «двор - дом - этаж».

А еще это широкий выбор планировок, чтобы каждый реализовал свой жизненный сценарий.

Телефон отдела продаж 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО СЗ «Термодом-Стройсервис», ООО СЗ «Термодом-Оптима», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

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