В соседней с Пензенской областью выявлена холера

21.07.2023 | 18:11

Рядом с Пензенской областью, в Рассказовском районе Тамбовской, 20 июля был выявлен возбудитель холеры у трудового мигранта, прибывшего из Индии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У мужчины были признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии. В кратчайшие сроки провели лабораторные исследования и выявили холероподобный возбудитель.

Мигранта экстренно госпитализировали в специализированное медучреждение, его состояние удовлетворительное. Специалисты установили контактных лиц, за ними ведется медицинское наблюдение.

По данным телеграм-канала Shot, на пятницу, 21 июля, положительные анализы сдали уже 2 человека (оба приехали из Индии), а симптомы наблюдаются еще у нескольких.

Холера является острым инфекционным заболеванием с фекально-оральным механизмом передачи. В типичных случаях у пациентов наблюдаются диарея и рвота, быстро приводящие к обезвоживанию. Без лечения болезнь способна привести к летальному исходу.